Stadt investiert 75 Millionen Euro Krefeld bereitet die Schulen der Zukunft vor

OB Meyer kritisierte, dass in Sonntagsreden eine solide Bildung der wichtigste Rohstoff unseres Landes sei. Diese Aussage sei oft schon am folgenden Montag vergessen. Oft genug fühle sich die Kommune alleingelassen. Auf eine gute Schule komme es gerade dann an, wenn die häuslichen Lernbedingungen nicht die besten seien. Immer wieder müsse Krefeld wie auch viele andere Kommunen, aber auch der Städtetag, an das Land appellieren, die Gemeinden nicht im Regen stehen zu lassen. Meyer brachte ein Beispiel: Ab dem 1. August 2026 wird Eltern ein einklagbares Recht auf einen Platz in einer Schule mit offenem Ganztag (OGS-Platz) eingeräumt. Der daraus abzuleitende Mehrbedarf an Schulräumen muss bereits jetzt vorbereitet werden. Ausführungsbestimmungen existieren aber nicht, denn dann wäre das Land NRW „konnexionspflichtig“, wie der OB bemerkte, es müsste also die Kosten mittragen. In fünf Jahren hat Krefeld die Zahl der OGS-Plätze auf 6400 oder 60 Prozent steigern können. Nötig sind 80 Prozent aller Krefelder Schülerplätze, wenn das Gesetz greift.