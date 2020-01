Flüchtlinge in Krefeld : Krefeld bereitet Aufnahme neuer Flüchtlinge vor

Krefeld Sozialdezernent Markus Schön nahm an einem Treffen von 19 „Sichere Häfen“-Kommunen in Bielefeld teil.

(vo) Krefelds Sozialdezernent Markus Schön hat an einem Treffen des Städtebündnisses „Sichere Häfen“ in Bielefeld teilgenommen. In dem Bündnis sind 29 Kommunen aus NRW vereint, die sich bereit erklärt haben, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Bei dem Treffen, das auf Initiative des Bielefelder SPD-Oberbürgermeisters Pit Klausen zustande kam und bei dem 19 Kommunen vertreten waren, ging es darum, Möglichkeiten einer Aufnahme zu besprechen. Ohne den Bund sei das juristisch nicht möglich, erläuterte Schön auf Anfrage unserer Redaktion. Am Montag, 20. Januar, soll es ein weiteres Treffen geben.