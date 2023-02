Servicestelle im Seidenweberhaus Bürgergeld: Neue Zeiten gelten für die Beratungen

Auch wer Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Dokumente hat, bekommt dort Hilfe angeboten. Personen, die die notwendigen Unterlagen nicht alleine bearbeiten können, erhalten an diesem Termin Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge. Im ehemaligen Ticketcenter Sachs direkt angrenzend an die Beratungsstelle werden dazu während der Öffnungszeit zwei unterstützende Kräfte aus dem Freiwilligenzentrum vor Ort sein. Im Anschluss an das Beratungsgespräch können die Bürger direkt vor Ort diesen Service nutzen.