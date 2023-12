Benefizabend in Krefeld zugunsten des Kinderschutzbundes Heiteres und Besinnliches beim „Ehring-Doppel-Wumms“ in der Mediothek

Wie immer galt es, die letzten Monate humorvoll Revue passieren zu lassen. Kein ganz leichtes Unterfangen, wie Mediotheksleiterin Evelyn Buchholtz in ihrer Einleitung feststellte, als sie die frisch gekürten „Wörter des Jahres“ aufzählte: Krisenmodus, Antisemitismus, Lernunfähigkeit. Christian Ehring wollte dem Publikum denn auch keinen Honig um den Bart schmieren. Einen Abend „ohne viel Zuckerguss“ kündigte er gleich zu Beginn an, davon gebe es ohnehin schon genug in dieser Periode der „geballten Feiertage“ von Halloween bis Weihnachten. Zu viel Süßes tue gerade Kindern nicht gut, und an den Schulen stehe es schon schlimm genug: „Ein Drittel der Jugendlichen ist in Mathe leistungsschwach, und man befürchtet, dass es demnächst schon ein Viertel sein könnte.“ Und dann der besorgniserregende Lehrermangel, der zur Reaktivierung von bereits pensioniertem Personal führt: „Wahrscheinlich wird Latein bald wieder von Muttersprachlern unterrichtet.“ Aber es fehlt an allen Ecken und Enden am Geld – die passende Überleitung zur Haushaltskrise und damit zur Politik der Ampel-Koalition. Vor allem Kanzler Scholz bekam von Christian Ehring sein Fett weg, nicht zuletzt wegen seines Kommunikationsstils zwischen Sendepause und Denglisch: „Als er gesagt hat, dass wir ,vom Reden ins Doing’ kommen müssen, ist mein Kuli selbständig zum Notizblock gehüpft, um Witze zu schreiben.“ Ob Heizungsgesetz, Lauterbachs Telemedizin oder Cannabis-Legalisierung: Viele Projekte schreiten nur schleppend voran. Dazu kommt aktuell noch der Bahnstreik („Claus Weselsky erscheint mir wie eine Mischung aus Chuck Norris und Horst Schlemmer“). Ein Glück, dass 2023 auch Erfreuliches geschah: der Staatsbesuch von Charles und Camilla etwa oder Söders Wahlsieg: „Wenn er unter 35 Prozent erhalten hätte, hätte er einen Ego-GAU bekommen und in einem Castor-Behälter im Starnberger See versenkt werden müssen.“ Auch an seinen Koalitionspartner Aiwanger und an die Anfang des Jahres zurückgetretene Verteidigungsministerin Lambrecht erinnerte Ehring. Die internationalen Krisen (Kriege, Klimawandel) haben ihn dazu gezwungen, so manche Haltung zu revidieren: „In den Achtzigern habe ich den Kriegsdienst aus Überzeugung verweigert – heute würde ich es höchstens aus Angst tun.“ Angesichts dessen sei Skepsis gegenüber selbsternannten Experten, die bei Markus Lanz die Welt erklären, geboten: „Unausgeglichenheit gehört zum Leben dazu“.