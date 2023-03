Neues Unternehmen in Krefeld Belzona West zieht in frühere Cargill-Zentrale

Das britische Unternehmen Belzona ist mit 140 Vertragshändlern in 120 Ländern aktiv. Vor wenigen Wochen ist die erst im vergangenen Dezember neu ins Handelsregister eingetragene Belzona Tecnnik West GmbH als neuer Mieter in die frühere Hauptverwaltung des Stärkemittelproduzenten Cargill nach Linn an die Cerestarstraße gezogen, um von dort den Markt zu erobern. Dabei hat der Konzern als Zielgruppe ganz besonders die Unternehme im Chempark in Uerdingen im Blick. „Die Firmen dort haben wesentlich zu unserer Standortentscheidung beigetragen“, sagte ein Belzona-Sprecherin im Gespräch mit unserer Redaktion.