Beliebter Jugendtreff Beleuchtung soll „Angstraum“ Voltaplatz attraktiver machen

Der Voltaplatz ist einerseits ein wichtiger öffentlicher Kinder- und Jugendtreff, anderseits in Teilen ein sogenannter „Angstraum“, weil er in den dunklen Jahreszeiten dunkel und schlecht einsehbar ist. Das soll sich ändern: Die Stadt schlägt vor, den Platz zu beleuchten. Das Thema wird die Bezirksvertretung (BZV) Süd in der Sitzung am 20. September beschäftigen. Vorausgegangen war allerdings erst einmal ein Schnitt.