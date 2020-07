Pop-Up-Radweg : St. Anton Straße: Ab Montag Pop-Up-Radweg – Appell an Radfahrer

Krefeld Der Radweg wird für sechs Wochen eingerichtet. Fridays-for-Future-Aktivistin Björna Althoff appelliert an Radfahrer, Rücksicht auf die Fahrgäste des ÖPNV zu nehmen. Die Polizei ist zuversichtlich, dass es an der Stelle nicht zu einem Verkehrschaos kommt.

Nach einer Fahrradkundgebung und einer Verkehrsschau erhält die Sankt-Anton-Straße in der kommenden Woche den ersten Krefelder Pop-Up-Radweg. Das kündigte die Stadt am Donnerstag an. Hinter dem Begriff verbirgt sich die Idee, Autofahrspuren temporär ausschließlich dem Fahrradverkehr zur Verfügung zu stellen. Zu Beginn der 31. Kalenderwoche wird der Pop-Up-Radweg im Abschnitt zwischen Westwall und über den Ostwall bis zur Sackgasse Bleichpfad eingerichtet. Grundlage hierfür ist ein Ratsbeschluss. Björna Althoff, Sprecherin der Initiative, die sich für solche Radwege einsetzt, zeigte sich begeistert und appelliert an die Radfahrer, nun Rücksicht auf die ein- und aussteigenden Fahrgäste der Straßenbahn zu nehmen. „Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell umgesetzt wird“, sagte Althoff auf Anfrage; „wir freuen uns riesig. Ich hoffe, dass dies der Anfang für den Einstieg in die Verkehrswende ist, und nun auch anderes Tools (Werkzeuge) für die Neuorganisation des Verkehrs ausprobiert werden.“ Sie sprach „hohes Lob“ aus für Verwaltung, Polizei und alle Akteure, die mitgewirkt haben.