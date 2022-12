Fördergelder von Land und Bund Krefeld bekommt 500.000 Euro für Projekte in Uerdingen und in Stadtmitte

Die Stadt Krefeld will Uerdingen zu ihrer Visitenkarte am Rhein gestalten. Und damit ist diesmal nicht das Nobelprojekt Rheinblick direkt am Ufer südlich des Chemparks in denkmalgeschützter Umgebung gemeint. Räumlich weit entfernt davon sind die geplanten Investitionen aber nicht: Die Kronenstraße einschließlich der Casinogasse und einem Teilbereich der Straße „Am Rheintor“ soll ein neues Gesicht bekommen. Die Kronenstraße läuft parallel zum im Jahr 2015 fertiggestellten Rheindeich und wird bislang als viel befahrene Verbindungsstraße hauptsächlich vom Autoverkehr genutzt. Der Straßenzug soll im Hinblick auf die Bedürfnisse von Fußgängern und Radfahrern neugestaltet und aufgewertet werden. Die Zuwendung zu der Maßnahme von Land und Bund beträgt rund 135.000 Euro.