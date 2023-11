Planungsdezernent ehrt Gewinner Beim Stadtradeln purzeln in Krefeld die Rekorde

Krefelds Planungsdezernent Marcus Beyer würdigte in seiner Begrüßungsrede die Leistung der Teilnehmenden beim insgesamt 15. Krefelder Stadtradel-Wettbewerb im Jubiläumsjahr. „Wir haben zusammen in jeder Hinsicht ein absolutes Rekordergebnis erreicht, auf das wir alle wirklich stolz sein können. Das Stadtradeln genießt in seinem 15. Jahr in Krefeld eine gute Tradition, und das diesjährige Rekordergebnis ist tatsächlich großartig.“ Marcus Beyer betonte seiner Rede, dass das Fahrrad das große Potenzial zur Veränderung der innerstädtischen Mobilität habe. Krefeld wolle dieses Potenzial in den kommenden Jahren nutzen. „Radfahren wird zu Recht als die gesündeste, umweltfreundlichste, auch volkswirtschaftlich preisgünstigste und schnellste Form der Fortbewegung gesehen.“