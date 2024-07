Eines der größten Phantastik-Feste Deutschlands Zum Krähen-Fee-Festival trifft sich die Fantasy-Szene auf Burg Linn

Lesungen, Workshops, Vorträge zu phantastischen Themen sowie Brett- und Rollenspiele füllen das Programm an beiden Tagen. „Kinder können Brett- und Großspiele ausprobieren, in einem Zelt wird gebastelt, und eine Ballonkünstlerin formt Ballonfiguren. Cosplayer und Gewandete – Besucher in von anderen „Welten“ inspirierter Verkleidung – flanieren in der Parkanlage und um die Burg“, teilen die Veranstalter mit. Und wer ein besonders fantasievolles Outfit hat, kann am Kostümwettbewerb am Sonntagnachmittag teilnehmen.