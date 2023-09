Auf den vier Wällen Krefeld knackt den Weltrekord im Brunchen

Mit Picknick-Körben, voll gepackten Taschen und bunten Tischdecken kommen sie an diesem Sonntag in die Krefelder Innenstadt, die Teilnehmer des Weltrekordversuchs im gemeinsamen Brunchen. Vor allem am Westwall sind die Biertisch-Garnituren gut besetzt und die Stimmung bei den Anwesenden ist angesichts des sonnigen Wetters bestens. Kurz vor 14 Uhr dann steht fest: Krefeld hat es geschafft. Mindestens 2000 Teilnehmer mussten am Brunch teilnehmen, um es zu shcaffen – am Ende sind es sogar über 2000. Der Jubel rund um die Bühne am Westwall ist groß.