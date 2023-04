ADFC-Fahrradklima-Test 2022 Krefeld bei Fahrradfreundlichkeit auf letztem Platz

Die Stadt Krefeld ist beim sogenannten ADFC-Fahrradklima-Test 2022 unter 26 vergleichbaren Großstädten auf dem letzten Platz gelandet. Zugleich bescheinigt der ADFC der Stadt, dass im Vergleich zum letzten Ranking keine Veränderung zu erkennen ist. Für den Test wurden die Stimmen von 245.000 Menschen in 114 Städten und Kommunen – so viele wie noch nie zuvor – ausgewertet. In der Kategorie Städte über 200.000 Einwohner, zu der auch Krefeld gehört, liegt Münster auf Platz eins. Krefeld sei in der Jubiläumsausgabe des Tests, der seit zehn Jahren erhoben wird, „ganz nach hinten durchgereicht“, erklärte dazu der Krefelder ADFC.