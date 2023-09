Galaabend in Krefeld Modenschau im Klärwerk - da glitzern auch die Männer

In der außergewöhnlichen Kulisse zeigten 40 Models Chices, Raffiniertes und Ausgefallenes für Beruf, Bummel oder den aufsehenerregenden Auftritt. Das Krefelder Couture-Haus feiert im Stadtjubiläumsjahr auch seine eigene Tradition: Es besteht seit 30 Jahren und ist seit 19 Jahren in Krefeld ansässig. So flanierten denn auch eine Reihe von Krefelderinnen und Krefeldern über den Catwalk im Klärwerk („Wir haben in 15 Locations Mode präsentiert, doch keine hatte eine so anrüchige Vergangenheit“, sagt Schinke-Geschäftsführer Alexander Werner). Das Publikum bejubelte Bekannte auf dem Laufsteg: Ballettlehrerin Evelyn Houben, inzwischen 90 Jahre alt, zeigte wie ein schmaler Rock und eine Jacke mit Schößchen eine gute Figur machen; Drummer Waldo Karpenkiel gab den Grandseigneur mit Hute, Fliege und Ton-in-Ton-Ensemble von Hose, Jackett und Weste. Ganz unterschiedliche Typen aus unterschiedlichen Altersgruppen und in unterschiedlichen Gewichtsklassen zeigten in zwei knapp einstündigen Shows, dass Stil keine Frage von Size Zero ist.