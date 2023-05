Stunde der Gartenvögel 2023 Abwärtstrend für den Mauersegler auch in Krefeld

Klarer Sieger war hier in diesem Jahr die Kohlmeise. 256 Exemplare wurden in 89,87 Prozent der Gärten gezählt – ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Platz zwei landet der Haussperling mit 212 gezählten Exemplaren, dicht gefolgt von der Elster mit 190 gezählten Exemplaren. Zu den Verlierern zählen die Mehlschwalbe und der Mauersegler – obwohl letzterer in Krefeld noch auf Platz neun landet. 103 Exemplare konnten in 29,11 Prozent der Krefelder Gärten und Parks beobachtet werden. Das sind zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Die Mehlschwalbe hingegen landet weit hinten auf Platz 27. Lediglich 18 Exemplare wurden gesichtet. Das bedeutet einen Rückgang von 64 Prozent, so der Nabu. „Wir sehen jetzt sehr deutlich, dass der starke Abwärtstrend bei den gebäudebrütenden Insektenfressern ungebremst weitergeht“, sagt Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. „Mauersegler wurden um 37 Prozent weniger gemeldet als im Vorjahr, Mehlschwalben haben ein Minus von 22 Prozent. Diese Arten brauchen dringend Hilfe. Denn bei den Gebäudebrütern herrscht große Wohnungsnot.“