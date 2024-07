An eine Label-Änderung ist nicht gedacht Krefeld behält Saturn-Markt an der Neusser Straße

„Saturn hat sich ausgedreht“. So titelte die stets gut informierte Lebensmittel-Zeitung und berichtete darüber, dass die Zeit der Saturn-Märkte endet und sie in der Media-Markt Kette aufgehen sollen. Beide Elektronik-Märkte gehören zum Ceconomy-Konzern. „Wir sind froh, dass wir in Deutschland mit Media-Markt und Saturn zwei so starke Marken haben. Beide Marken haben eine hohe Strahlkraft, viele Fans und treue, loyale Kunden. Das sollte man nicht unterschätzen“, sagte am gestrigen Freitag ein Sprecherin der „MediaMarktSaturn Retail Group“ auf Anfrage unserer Redaktion. Aktuell sei es so, dass der Mehrwert der zwei Marken potenzielle Effizienzgewinne, die die Gruppe durch die Fokussierung auf eine Marke erzielen könnten, übertreffe. Mit anderen Worten: Es rechnet sich noch beide Marken weiter zu betreiben.