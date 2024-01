Flyer liegen in der Stadt aus Krefeld begeistert Kids für die Bühne

In der Laufschule von „ISHC Bockumer Bulldogs“ können Kinder das Inlineskaten erlernen. Der Unterricht findet immer donnerstags um 17 Uhr in der Sporthalle Am Konnertzfeld 19 in Lindental statt. Inhaber der Familienkarte zahlen für eine Zehnerkarte 30 anstatt 40 Euro. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig per WhatsApp an Ruf 0 15 7 / 77 05 54 95. Weitere Infos gibt es unter www.bockumer-bulldogs.net.