Konzertbesprechung in Krefeld Seltener Konzertgenuss - „Adventsoratorium“ begeistert in St. Josef

Die Kantaten 1 bis 3 des Bach'schen Weihnachtsoratoriums sind in der Vorweihnachtszeit allenthalben zu erleben. Dem setzte Heinz-Peter Kortmann beim Konzert in der voll besetzten St. Josefkirche, Stadtmitte, ein „Adventsoratorium“ entgegen. Es bestand aus drei Kantaten, von denen zwei zu Zeiten von Bachs Tätigkeit als Thomaskantor jeweils am ersten Adventssonntag in den Jahren 1723 („Nun komm, der Heiden Heiland“ BWV 61), beziehungsweise 1731 („Schwingt freudig euch empor“ BWV 36) in der Leipziger Nikolaikirche aufgeführt wurden. Die dritte Kantate erklang 1723 zum ersten Mal am Fest Mariä Heimsuchung – ihre Texte basieren auf der adventlichen Schilderung der Begegnung von Maria und Elisabeth.