Am 17. April vor dem Rathaus Krefeld begeht ersten Yom HaShoa-Tag

Solange wir uns an den Namen eines Menschen erinnern, ist er nicht vergessen: Das ist die Botschaft am kommenden Montag. An diesem 17. April werden ab 12 Uhr vom Rathausbalkon aus die Namen von mehr als 900 Menschen verlesen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert, getötet wurden. Die NS-Dokumentatisonsstelle will Yom HaShoah in Krefeld etablieren - den israelischen Gedenktag, an dem zu Ehren der Opfer von Gewalt und Terror für eine Minute das gesamte Leben ruht, die Sirenen heulen und der Verkehr still steht. „Wir möchten den Gedenktag adaptieren, wie es schon andere deutsche Städte getan haben. In Düsseldorf wird der Tag seit Jahren begangen“, sagt Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle.