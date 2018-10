Krefeld: Beethovens "Eroica" als Version für Klavierquartett

Krefeld Bei der dritten Burgserenade der Saison glänzte das Mozart Piano Quartet mit einem anspruchsvollen Programm. Es gab durchaus Ungewöhnliches.

Wie sich Dvoráks kompositorische Konzept überzeugend realisieren lässt, war in der Serenade in Burg Linn vorbildlich zu hören. Das Mozart Piano Quartet spielte von Anfang an mit durchdachter Intensität. Nicht bombastischer Klang hatte Priorität, sondern Spannungsaufbau. Im Finale wurde „Allegro ma non troppo“ zu Recht nicht als Aufforderung zur Trägheit missverstanden. Die – im positiven Sinn – innere Nervosität blieb bis zum Schluss erhalten.