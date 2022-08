Sitz in Uerdingen : Bechtle steigert trotz Lieferengpässen den Gewinn

Das Bechtle IT Systemhaus an der Parkstraße 2-8 in Uerdingen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Seit 1999 gehört auch die 27 Jahre zuvor gegründete SDV Informationssysteme GmbH in Uerdingen an der Parkstraße zum Bechtle-Konzern und firmiert seitdem unter der Bezeichnung IT-Systemhaus Düsseldorf mit Sitz in Krefeld. 123 Beschäftigte kümmern sich schwerpunktmäßig um den gesamten Umfang einer modernen Infrastruktur für Informationstechnik (IT).