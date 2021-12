Krefelder Wirtschaft : Bechtle AG peilt fürs laufende Jahr deutlich mehr Umsatz an

Seit dem Jahr 1999 gehört auch die 27 Jahre zuvor gegründete SDV Informationssysteme GmbH in Uerdingen an der Parkstraße zum Bechtle-Konzern und firmiert seitdem unter der Bezeichnung IT-Systemhaus Düsseldorf mit Sitz in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Bechtle AG hat auch im dritten dieses Jahres trotz der andauernden weltweiten Lieferengpässe bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Das teilte der Konzern mit.

Seit dem Jahr 1999 gehört auch die 27 Jahre zuvor gegründete SDV Informationssysteme GmbH in Uerdingen an der Parkstraße zum Bechtle-Konzern und firmiert seitdem unter der Bezeichnung IT-Systemhaus Düsseldorf mit Sitz in Krefeld. 123 Beschäftigte kümmern sich schwerpunktmäßig um den gesamten Umfang einer modernen Infrastruktur für Informationstechnik (IT). Von der Beschaffung bis hin zum Outsourcing. Zukunftsorientierte, maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für die Kunden zu schaffen, sei das Ziel. Zu den Krefelder Auftraggebern gehören nach eigenen Angaben unter anderem die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, das Handelsblatt, Amevida, das Marienhospital Bottrop und die Evangelische Jugend- und Familienhilfe.