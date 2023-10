Im Seniorenheim in Krefeld-Linn Beamer sorgt für Wohlbefinden

„Gerade für Menschen, die nicht mehr mobil sind, ist das Gerät wie ein Fenster nach draußen“, sagt Olaf Schmitz. Die Module könnten den Betrachter entspannen oder aber auch aktivieren, erklärt er weiter – das könne die Pflegekraft individuell steuern. Er demonstriert die einfache Handhabung. Ein Sternenhimmel erscheint an der Wand, könnte aber auch an die Decke projiziert werden, denn der Beamer ist in seiner Halterung drehbar. Zu den Bildern erklingt Musik, die eine entspannte Atmosphäre erzeugt – trotz aller Umgebungsgeräusche.