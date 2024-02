Unternehmen untersagt Vereinen Nutzung des Firmennamens Bayer-Clubs müssen einen neuen Namen suchen

(ths) Bayer hat Probleme. Die Aktienkurs ist weiterhin im Sinkflug, die Prozesse in den USA nach Übernahme von Glyphosat nehmen kein Ende. Das ist aber nicht der Grund, warum sich Bayer aus dem Krefelder Sport endgültig zurückzieht. Es ist ein Rückzug in Raten, der seit Jahren angekündigt ist, Ende des Jahres nun aber vollzogen wird. Die Vereine dürfen dann Bayer nicht mehr in ihren Namen und Logos tragen.