Gleichzeitige Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur : Krefeld baut Digitalisierung der Schulen aus

Krefeld Die Verwaltung will der Politik im Schulausschuss einen Sachstandsbericht zur Digitalisierung der Schulen vorlegen. Die Lehrer werden mit aktuellen Medien oder neuer Software vertraut gemacht.

Die Verwaltung will der Politik in der Sitzung des Schulausschusses am Dienstag, 1. September, einen Sachstandsbericht zur Digitalisierung der Schulen in der Seidenstadt geben. „In der Vergangenheit herrschten in den Schulen auf dem Gebiet extrem heterogene Bedingungen“, erklärt ein Mitarbeiter des Presseamtes. „Die Wahl der Mittel lag zum Großteil in der Eigenverantwortung der Schulgremien, das Land NRW hatte keine Standards definiert oder Vorgaben gemacht. So fehlte meistens eine pädagogisch/didaktische Expertise bei den Beschaffungen der Unterrichtsmaterialien.“ Dazu kommt die jahrelange Finanznot und Haushaltskonsolidierung in Krefeld, die dem Schulträger jegliche freiwillige Investition unmöglich machte. Jetzt will die Stadt neben der Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur auch die Digitalisierung vorantreiben.