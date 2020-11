Verkehr in Krefeld : Das Netz der Fahrradstraßen wird weiter ausgebaut

Krefeld Die Straßen sollen den Reiz erhöhen, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen. Die Akzeptanz wächst. Etwa 20 Prozent der Krefelder nutzt das Rad für die täglichen Wege, sagt Fahrradbeauftragter Michael Hülsmann.

(RP) Der Ausbau der Fahrradstraßen in Krefeld schreitet voran. Neu als Strecken eingerichtet sind inzwischen Abschnitte der Nikolaus-Groß-Straße in Uerdingen, der Tiergartenstraße in Bockum, der Germaniastraße in Bockum, der Roonstraße im Bismarckviertel, der Inrather Straße am Inrath und der Bruckersche Straße in Hüls. Vor der Umsetzung befinden sich die Arbeiten unter anderem auf Abschnitten der Alte Gladbacher Straße und der Scharfstraße. An den neuen Fahrradstraßen sind inzwischen deutlich sichtbare Piktogramme aufgebracht. Mit der Beschilderung durch den Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) haben die Fahrradstraßen auch rechtlich Gültigkeit erlangt.