Feuer in Krefeld Baustofflager brennt – Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei Kindern

Wegen eines Brandes in einem Baustofflager in Krefeld sind zwei Kinder aus einem angrenzenden Wohnhaus mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung räumte die Feuerwehr das Wohnhaus am frühen Sonntagmorgen und brachte die übrigen Bewohner im Foyer des gegenüberliegenden Polizeipräsidiums unter, wie die Polizei auf dpa-Anfrage am Sonntag mitteilte. In dem Haus sind 23 Menschen gemeldet, die Menschen im Foyer wurden von Beamtinnen und Beamten betreut.