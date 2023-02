DRK in Krefeld-Hüls Baustart für Katastrophenschutzzentrum

Auf einer Fläche von 4200 Quadratmetern an der Odilia-von-Goch-Straße im Hülser Gewerbegebiet Den Ham entsteht für rund vier Millionen Euro das moderne Multifunktionsgebäude, das angesichts veränderter klimatischer Verhältnisse, die auch in Deutschland zu Katastrophen wie der Überschwemmung des Ahrtals geführt haben, immens an Bedeutung gewonnen hat. Und auch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien zeige, so Oberbürgermeister Frank Meyer in seiner Begrüßungsrede, wie enorm wichtig die Hilfe der Einsatzkräfte sei. Eine Wertschätzung dieser enorm aufreibenden Arbeit zeige sich auch in einer modernen Unterbringung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, wie sie an dieser Stelle entstehen soll. Meyer betonte die große Bedeutung, die diese Investition für die gesamte Stadt habe. Er ist überzeugt, dass sie sich sehr positiv auf das Sicherheitsempfinden der Bürger auswirken wird.