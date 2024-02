Bauvorhaben in Krefeld-Bockum an der Uerdinger Straße Wohn- und Hotelprojekt Krefelder Hof geht in die nächste Runde

Eines der aktuell größten Wohnbauprojekte der Stadt wird am Dienstag, 6. Februar, in einer gemeinsamen Sitzung von Planungsausschuss und Bezirksvertretung Ost und einen Tag später im Rat einen wesentlichen Planungsschritt weiterkommen: Für das Wohn- und Hotelprojekt Krefelder Hof wird aller Voraussicht nach die Offenlage beschlossen, nachdem die Frühzeitige Bürgerbeteiligung abgearbeitet ist. Das neue Quartier soll auf dem Gelände des Krefelder Hofs entstehen: Dort sollen rund 245 Wohneinheiten für rund 600 Menschen entstehen. Das alte Hotel wird abgerissen und zur Uerdinger Straße hin durch einen Neubau ersetzt. Zum Wohnquartier soll auch eine Kita gehören. Anwohner hatten massive Einwände erhoben; sie befürchten vor allem Verkehrschaos auf der Uerdinger Straße durch Abbiegeverkehr sowie einen massiv ansteigenden Parkdruck in den umliegenden Straßen. Die Stadt hat alle bisher eingegangenen Bedenken zurückgewiesen oder durch einige Korrekturen geheilt.