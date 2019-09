Aus den Stadtteilen : Baum-Kunst im Stadtpark

Foto: Bärbel Kleinelsen

Wer derzeit im Uerdinger Stadtpark spazieren geht, der staunt oft nicht schlecht, denn an vielen Stellen, an Bäumen, liegenden Baumstämmen oder anderen Oberflächen finden sich plötzlich Kunstwerke. Es handelt sich um farbenfrohe Darstellungen ebenso wie einfarbige Figuren, die mit Ton auf die Bäume aufgebracht wurden, sowie Installationen in Astgabeln oder einfache, abstrakte Darstellungen.

Zugange waren hier aber keine Graffiti- oder Guerilla-Künstler, sondern Mitglieder eine Projektgruppe des Gymnasiums am Stadtpark. Die Arbeiten hatten das Thema „Land Art“. Dieser Trend, der übersetzt so viel wie „Landkunst“ bedeutet, entstand in den 60er Jahren und passt in seiner Denkweise perfekt in die heutige Zeit. Erstellt werden nämlich keine transportablen Kunstwerke, die im weitesten Sinne den Konsumgütern zuzuzählen sind, sondern Kunst für sich, die auch jedem Menschen, der am entsprechenden Ort vorbeikommt, gleichermaßen zu Gute kommt.

Foto: Bärbel Kleinelsen

Die Schüler des Stadtpark-Gymnasiums durften bei dem Projekt ihrer Kreativität vollkommen freien Lauf lassen. Unterstützung bekamen sie dabei nicht nur von ihren Lehrern, sondern auch von Mitarbeitern und Auszubildenden des Kommunalbetriebs Krefeld. So entstanden unter anderem ein farbenfroher Papagei auf einer Stehle. Die jungen Künstler formten aber auch aus Ton Umrissdarstellungen von Vögeln an den Stämmen einiger Bäume oder gestalteten eine Astgabel mit Hilfe quer gespannter Stangen zu einer Harfe um.

Foto: Bärbel Kleinelsen

Eine besonders interessante Installation ist dabei ein einfacher grob-kreisförmiger Umriss mit einem Umfang von 35 Metern. Was auf den ersten Blick äußerst unscheinbar daher kommt, stellt den genauen Umriss eines real existierenden Mammutbaumes dar. In den kommenden Tagen oder Wochen soll hier, genau in der Mitte des Umrisses, ein junger Mammutbaum gepflanzt werden und über die Jahrhunderte in den Umriss hinein wachsen und diesen idealerweise in 1000 Jahren zur Gänze ausfüllen.

Damit setzten die Schüler unter dem Strich eine Weisheit des indischen Dichters Rabindranath Tagore künstlerisch um. Ihm wird nämlich der Ausspruch zugesprochen: „Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen.“ Dieser Schatten eines großen Baumes wird, so hoffen die Schüler, im Jahr 3000 möglichst viele Besucher des Stadtparks an heißen Tagen beglücken.

Foto: Bärbel Kleinelsen

Foto: Bärbel Kleinelsen

Foto: Bärbel Kleinelsen