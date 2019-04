Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik : Krefelder Bauherrn legen Wert auf regenerative Energien

Bauherren wie die Wohnstätte AG legten bei ihren Wohnungsbauprojekten wie hier in Gartenstadt Wert auf eine klimafreundliche Energieversorgung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik legte eine Auswertung für die Jahres von 2015 bis 2018 vor.

Krefelder Bauherrn haben in den vergangenen vier Jahren bei ihren Neubauten deutlich mehr Wert auf eine Versorgung mit regenerativer Energie gelegt als der Landesdurchschnitt. Das macht eine neue Auswertung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) für die Jahre 2015 bis 2018 deutlich. Der Anteil der genehmigten Wohngebäude, in denen auf fossile Energieträger verzichtet wird, liegt in der Seidenstadt mit zuletzt knapp 60 Prozent deutlich über dem Durchschnitt im Regierungsbezirk Düsseldorf und im Land Nordrhein-Westfalen mit jeweils 48,5 Prozent. Dieser Abstand zwischen Krefeld und Land trifft für alle Jahre ab 2015 zu.

Die Zahl der genehmigten Wohngebäude in der Seidenstadt ist allerdings im Vergleich zu 2017 stark rückläufig. 96 statt 165 Genehmigungen bedeuten ein Minus von 42 Prozent. In Relation zu 2015 entsprechen die 96 neu genehmigten Wohngebäude in Krefeld einem Plus von 21,5 Prozent.