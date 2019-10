Bauhaus Ausstellung in Krefeld : Die Bauhäusler von heute

Krefeld In der Ausstellung im Hochschulgebäude am Frankenring zeigen Studenten eigene Projekte. Sie laufen unter dem Titel Bauhaus und sollen Design und Funktionalität verbinden. Die Bandbreite ist beeindruckend.

Saskia Zillekens hat ein komfortables Sitzmöbel geschaffen. Komplett mit Fußstütze und Sinn für entspannte Sitzhaltung. Kern des Konzepts: Das Möbelstück ist ein Stecksystem; mit Stangen, die in gelochte Platten gesteckt werden, kann jeder Nutzer sein eigenes Möbelstück erstellen. Das Designprojekt, das sie mit Anna-Lena Milde und Lukas Schnurre konzipierte, steht im Eingangsbereich der Hochschule Niederrhein und entstand im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kaiser-Wilhelm-Museum. „Es war ein Projekt für die Ausstellung „Von der Idee zur Form“ für die Designer Domeau und Pérès. Damals sind fünf oder sechs Gruppen von uns angetreten, und wir haben gewonnen. Die beiden Designer waren sehr happy über unsere Arbeit“, erzählt die Studentin.

Die Reise durch die verschiedenen Stationen zeigt aber auch Designstudien, die nur am Computer entstanden. Einerseits besagte App von Johanne Woempner. „Hier lade ich Bilder hoch, die ich im Netz posten will, und die App warnt. Zum Beispiel, wenn alkoholische Getränke mit drauf sind. Sie soll das Netzverhalten bewusst machen“, erklärt die Studentin.

Noch abstrakter ist die Arbeit von Alexander Lück: Der Computer zeigt das Bild eines Patches für die Jacke, das Hologramme erzeugt. „Aufgabe war, dass die Studenten etwas erstellen sollten, was heute technisch noch gar nicht möglich ist. So etwas wird zum Beispiel für Filme gebraucht“, sagt Fachlehrer Anselm Strauß. Näher an der Realität sind da die Konzepte von Carlotta Thomaczek und Nina Strutz. Sie designten am Computer eigene Fahrradklingeln, Taschenrechner und Staubsaugerroboter. „Hier ging es vor allem um das Design. Die Funktionalität bleibt erhalten“, erzählt Thomaczek. Zumindest beim Staubsauger scherte aber Strutz aus. Ihr Konzept fährt nicht über den Boden, sondern hängt an Seilen und ist für Industriehallen gedacht. Viele weitere Objekte vom intuitiven Kochbuch über eine von den Maya inspirierte Urne bis zum Kaffee-Service für Slow Living zeigen die Studenten.