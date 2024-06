Neugestaltung Bauarbeiten rund um den Schinkenplatz beginnen

Der Zeitplan ist ambitioniert: Denn gleichzeitig werde die Großmaßnahme an der Philadelphiastraße umgesetzt, so die Stadt. Diese hat bereits begonnen. Im Moment finden Arbeiten auf der nördlichen Philadelphiastraße zwischen Uerdinger Straße und Cracauer Straße statt. Der Bauabschnitt zwischen Schwertstraße und Uerdinger Straße an der südlichen Philadelphiastraße kann erst beginnen, wenn die Baumaßnahme an der Hansastraße abgeschlossen ist, erläutert die Stadt. Hier wiederum baut die Rheinbahn gemeinsam mit der SWK die Haltestelle barrierefrei um, eine Umleitung der Straßenbahnen ist über die Philadelphiastraße notwendig. Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist für Frühjahr 2027 vorgesehen.