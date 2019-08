Krefeld : Bauarbeiten für Moschee haben begonnen

Krefeld Die Gemeinde will die Pläne für das Grundstück im Bereich Gladbacher Straße/ Deutscher Ring am Donnerstag vorstellen.

(vo) Start für den größten Moschee-Neubau in Krefeld: Das muslimische Gotteshaus, das auf dem Dreiecksgrundstück an der Bahnlinie im Bereich Gladbacher Straße/ Deutscher Ring in Höhe der Saumstraße entstehen soll, steht vor der Realisierung. Seit Tagen sind dort Lkw zu sehen; und wie Halide Ozkurt, Sprecherin der Fatih-Camii-Gemeinde, auf Anfrage bestätigt, wird der Stand der Dinge am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit steht ein Projekt vor der Umsetzung, das als städtebaulicher Fortschritt für das Quartier gewürdigt wird und mit dem sich Hoffnungen auf interreligiöse Begegnungen verbinden.