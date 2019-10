Bauarbeiten : Compo ertüchtigt 95-Meter-Schornstein

Krefeld Bauarbeiten an einem rund 95 Meter hohen Schornstein des Düngemittelherstellers Compo werden im benachbarten Gellep-Stratum aufmerksam verfolgt. Das Unternehmen steht bei den Bürgern im Verdacht, in unregelmäßigen Abständen für „atemwegsreizende“ Geruchsbelästigung zu sorgen.

Es ist einige Jahre her, als der damalige Eigentümer des Düngemittelherstellers Compo Expert im Krefelder Hafen nach dem verheerenden Großbrand 65 Millionen Euro in den Neuaufbau von Hallen und Produktionsanlagen investiert hat. Das Unternehmen wurde seitdem zweimal verkauft. Zuerst an die Xio-Gruppe mit Sitz in Shanghai, Hongkong und London und vor wenigen Monaten an das polnische Chemieunternehmen Azoty.