Klassenräume, Toiletten, Sporthallen In 22 Schulen in Krefeld wird in den Ferien renoviert

Wenn Krefelds Schülerinnen und Schüler ab dem 8. Juli in die großen Ferien starten, geht es an zahlreichen Schulen weiter – allerdings nicht mit Unterricht, sondern mit Bauarbeiten: An insgesamt 22 Krefelder Schulen sind in den Sommerferien Sanierungen geplant, wie die Stadt nun mitteilte.