25 Meter hoher Stahlzylinder in Krefeld Bau des Wärmespeichers ist im Zeitplan

Der Wärmespeicher, den die Stadt­werke Krefeld (SWK) am Voltaplatz errichtet, liegt im Zeitplan und soll noch vor der nächsten Heizpe­riode, das heißt spätestens bis zum 1. Oktober, in Betrieb gehen. „Wäh­rend der Heizperiode ist es viel komplizierter, ein solches System zu adaptieren. Wir werden darum die Zeit, in der unser Fernwärmenetz nicht in vollem Umfang genutzt wird, dafür nutzen“, erläutert Pro­jektleiter Andreas Küpper.