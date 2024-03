Mehrheit für 90-Millionen-Projekt in Krefeld Bau der neuen Eishalle ist beschlossen

Krefeld wird seinem Ruf als traditionelle Eishockey-Stadt gerecht. Die Politik beschloss, 90 Millionen Euro in ein neues Quartier zu investieren, in dem auch eine neue Eishalle mit zwei Spielflächen entstehen soll. Im Krefelder Nordwesten gegenüber der Yayla-Arena – der Spielstätte der Krefeld Pinguine –, südlich der Westparkstraße, entstehe auf der gewerblichen Brachfläche (früher Kerrygold) sowie auf den noch freizuräumenden Flächen der beiden existierenden, aber sanierungsbedürftigen Eishallen ein neues Quartier. Der Stadtrat habe in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit zugestimmt, dass die Stadtverwaltung mit dem Investor City Projekt Westpark GmbH mit Sitz in Düsseldorf einen städtebaulichen Vertrag abschließe, berichtete ein Stadtsprecher.