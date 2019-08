Bauprojekt in Krefeld : Antrags-Panne: Bündnis sieht Rathaus-Umbau in Gefahr

Krefeld Fehlende Unterlagen, inhaltliche Voraussetzungen nicht erfüllt: Der von der Verwaltung eingereichte Fördermittel-Antrag für den barrierefreien Umbau des Fischelner Rathauses hatte so viele Mängel, dass er gar nicht erst in Betracht gezogen wurde.

„Die Stadt Krefeld hat einen Antrag für den Umbau des Rathauses in Krefeld Fischeln zum Programm „Soziale Integration im Quartier“ eingereicht“, bestätigte eine Pressesprecherin der Bezirksregierung jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. „Dieser Antrag war jedoch nicht bewilligungsreif, weil Unterlagen fehlten und auch die inhaltlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren“, heißt es weiter. So habe der Antrag zum Beispiel nicht die erforderliche Kostenberechnung nach DIN 276 für Hochbaumaßnahmen enthalten, sondern lediglich eine Kostenschätzung nach Gewerken. Aufgrund dieser Mängel hatte der Antrag keine Chance beim vom Ministerium für für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ausgeschriebenen Förderprogramm – anders als 207 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die aus dem Topf rund 466,5 Millionen Euro für ihre Projekte erhalten.

Wiebke Billecke und Manfred Adam vom „Aktionsbündnis für einen barrierefreien Zugang zum Bürgerbüro Fischeln“ glauben nun das Projekt insgesamt in Gefahr. „Wir sehen den derzeit öffentlich ausliegenden Haushaltsentwurf 2020 äußerst kritisch und werden noch Fragen an Verwaltung und Politik stellen müssen“, schreiben die beiden Sprecher des Bündnisses, das sich seit vielen Jahren für ein barrierefrei zugängliches Rathaus einsetzt. Adam hat den Haushaltsentwurf unter die Lupe genommen: „So wird im Fachbereich 60 in den Produktgruppen 01 – Technisches Gebäudemanagement – und 02 – Kaufmännisches Gebäudemanagment – zwar die „Barrierefreiheit Fischelner Rathaus“ als über der Wertgrenze liegendes Projekt genannt, jedoch sind im Etatentwurf für 2020 nur im kaufmännischen Projektmanagement Finanzmittel in Höhe 324.000 Euro hinterlegt“, sagt Adam. Nach seinen Erkenntnissen gebe es keinerlei Hinweis auf einen Betrag von 600.000 Euro, lediglich eine Vorausermächtigung von 500.000 Euro für 2020 unter einem anderen Projekt, und das sei „Sanierung Vorort-Rathäuser, Auszahlung von Hochbaumaßnahmen“. Manfred Adam hat nach dem jahrelangen Ringen um die Barrierefreiheit und vielen Versprechungen der Verwaltung, der Umbau würde nun bald beginnen, das Vertrauen verloren: „Wie schnell derartig allgemein etatisierte Mittel in einem anders benannten Projekt verausgabt werden, zeigt uns die Erfahrung vergangener Rats- respekive Dringlichkeitsbeschlüsse“, sagt Adam. Und weiter: „Bürger-Vertrauen entsteht erst dann, wenn die Finanzmittel auch unter dem konkreten Projekt etatisiert werden, für das sie ursächlich gemeint sind.“