Förderbescheid ergangen 10 Millionen Euro Förderung für barrierefreien Umbau am Hauptbahnhof

An der Haltestelle Hauptbahnhof wird bis Oktober 2024 ein barrierefreier Umsteigepunkt zwischen Stadt- und Straßenbahn zu überregionalen Verbindungen am Krefelder Hauptbahnhof entstehen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat für diesen Umbau nun einen Förderbescheid in Höhe von rund zehn Millionen Euro an die Rheinbahn übergeben. Damit fördert der VRR insgesamt 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Die Gesamtbaukosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 13 Millionen Euro. Die Straßen- und Stadtbahnhaltestelle am Hauptbahnhof wird seit Herbst 2023 barrierefrei umgebaut. Die Rheinbahn führt die Maßnahme federführend in Abstimmung mit der SWK Mobil und der Stadt Krefeld durch.