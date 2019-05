Zeltmission zu Gast in Krefeld : Spiele-Bus im Auftrag des Glaubens

Vor dem „Life is more“-Bus: Torsten Wittenburg (life is more), Gerd Goldmann, Thorsten Lüppen und Jeromin Maib (evangelische freikirchliche Gemeinde). Foto: Schalljo

Krefeld Der „Life Is More“-Bus des Vereins Barmer Zeltmission steht bis Sonntag im Kaiser-Friedrich-Hain. Hier können Kinder auf verschiedene Art spielen. Der Bus tourt durch die ganze Republik.

(svs) Besucher des Kaiser-Friedrich-Hains an der Leyentalstraße reiben sich dieser Tage verwundert die Augen, denn seit Montag, bis Sonntag, steht ein Bus mitten im Park. „Was genau passiert denn hier?“, fragt eine Passantin neugierig. „Wir sind hier um mit Kindern Zeit zu verbringen, mit ihnen zu spielen und ihnen am Ende auch den Glauben ein wenig näher zu bringen“, erklärt Torsten Wittenburg. Er ist der Verantwortliche für den „Life is More“-Bus. Zu diesem gehört ein Streetsoccerfeld, ein Kicker, eine Kletterwand, ein großes Vier-gewinnt-Spiel, verschiedene Spielekonsolen und Computer und andere Spielmöglichkeiten.

Doch nicht nur am Nachmittag beschäftigen sich Wittenburg und seine Mitstreiter mit Kindern. Vormittags ist der Bus mit seinen vielfältigen Möglichkeiten für die Kinder der direkt nebenan liegenden städtischen Kindertagesstätte Steckendorfer Straße geöffnet. Der Kontakt entstand über das erwähnte Netzwerk innerhalb des Quartiers. Zum ersten Mal ist der Bus in Krefeld. Wie gut er angenommen wird, soll sich zeigen. „Das ist sehr unterschiedlich. In der einen Stadt sind wir völlig überlaufen, in der nächsten ist es nicht so viel. Das hängt auch immer stark vom Standort ab. Wir werden sehen, wie es in Krefeld wird“, sagt Wittenburg. Die Kinder jedenfalls sind gleich zur Eröffnung begeistert. Der kleine Kayan schlüpft sofort in ein Sicherheitsgeschirr und erklimmt, gesichert von Wittenburg, die Kletterwand. Andere machen sich an Fußball, Kicker oder Computer. Die Organisatoren schauen, ein Lächeln auf den Lippen, zu.