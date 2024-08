Verleihung in Krefeld Ehrung für eine „Schatzsucherin“ der Kultur – Barbara Behr mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet

Ludwig sprach seine Parteifreundin in seinem Grußwort mit dem vertrauten Babs an und sagte: „Liebe Babs, dein Engagement für die Villa Merländer, die NS-Dokumentationsstelle hier in Krefeld, ist von unschätzbarem Wert und wirkt nachhaltig in Krefeld und darüber hinaus. Deine Arbeit als Vorsitzende des Fördervereins und die langjährige Mitwirkung im Vorstand haben entscheidend dazu beigetragen, die Erinnerung an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte zu erhalten und auszubauen.“ Ludwig erinnerte daran, dass es einst in Krefeld politische Widerstände gegen die Verlegung von Stolpersteinen gegeben hatte. 2005 sei ein Antrag im Rat überraschend abgelehnt worden. Behr habe damals unter anderem mit einer Unterschriftenliste dafür gekämpft, diesen Beschluss zu kippen. Bei der Marke 14.000 Unterschriften kam es zum Kompromiss: Stolpersteine dürfen seitdem verlegt werden, wenn die Hauseigentümer einverstanden sind.