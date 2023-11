Anzeige der Kirchengemeinde Alt-Krefeld Banner gegen Antisemitismus in Krefeld zerstört

In Krefeld haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein Banner mit der Aufschrift „Aufstehen gegen Antisemitismus“ vom Zaun des Pfarrgarten der Alten Kirche abgerissen und beschädigt. Das Banner war in der vergangenen Woche bei einem Schweigemarsch gegen Antisemitismus durch Krefeld getragen worden, wie der evangelische Kirchenkreis Krefeld-Viersen am Mittwoch mitteilte. Am Dienstag habe die evangelische Kirchengemeinde Alt-Krefeld es dann als gut sichtbares Statement am Zaun des Pfarrgartens angebracht. Bereits in der folgenden Nacht sei es zerstört worden. Die Superintendentin des Kirchenkreises, Barbara Schwahn, reagierte empört: „Ich verurteile diese menschenfeindliche Tat aufs Schärfste. Ein Schlag ins Gesicht der Evangelischen Gemeinde Alt-Krefeld und aller, die am Freitag beim Schweigemarsch ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde bekundet haben und sich klar gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit jeglicher Art gewandt haben.“ Die Kirchengemeinde Alt-Krefeld hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet.