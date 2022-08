Diebe hatten zwei Figuren gestohlen : Bandoneon-Gruppe ist wieder komplett

Wieder am Hansazentrum vereint: Die Skulpturengruppe erinnert an den 1821 in Krefeld geborenen Heinrich Band und sein Instrument, das Bandoneon. Zur Installation kamen auch Ursel Lehmann, die Witwe des Bildhauers Peter Lehmann, und Sohn Enno Lehmann. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Anfang 2019 waren aus dem Ensemble an der Neusser Straße der Junge und das Mädchen von Metalldieben gestohlen worden. Bildhauer Enno Lehmann, Sohn des Künstlers Peter Lehmann, bildete die entwendeten Kinderfiguren nach.

Es hat mehr als zweieinhalb Jahre gedauert: Das Denkmal der vierteiligen Bandoneonspieler-Gruppe am Hansa-Centrum ist seit Dienstag wieder komplett. Anfang 2019 waren aus dem Ensemble an der Neusser Straße der Junge und das Mädchen gestohlen worden, vermutlich von Metalldieben. Die Skulptur erinnert an den 1821 in Krefeld geborenen Heinrich Band und sein Instrument, das Bandoneon.

Die Figurengruppe war bei der Eröffnung des Hansa-Centrums im Jahr 1987 auf dem Vorplatz aufgestellt worden, seinerzeit initiiert vom Bauherrn Emil Bast. Sie stammt vom dem Bildhauer Peter Lehmann (1921-1995). Dessen Sohn Enno Lehmann, der ebenfalls Bildhauerei an der Akademie für Künste in München studiert hat, konnte die gestohlenen Kinderfiguren nachbilden. Er ist künstlerisch-technischer Lehrer in der Werkstatt für Maltechniken an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Die nachgebildeten Figuren wurden in der ursprünglichen Gießerei Richard Barth in Rinteln im Weserbergland gegossen. Der Förderverein für das Kulturbüro, der sich als eine Art Pate des Bandoneons versteht, war im Jahr 2020 an die Sparkassen-Kulturstiftung herangetreten und hatte eine Förderung für die Komplettierung der Figurengruppe beantragt. „Es war uns wichtig, dieses Denkmal mit seinem starken Bandoneon-Bezug für die Zukunft zu erhalten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Sparkassen-Kulturstiftung das Projekt der Wiederherstellung finanziell unterstützt hat“, sagt Christine Prause, 2. Vorsitzende des Fördervereins. Lothar Birnbrich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Krefeld, erklärt dazu: „Die Sparkassenstiftung fördert seit 1986 Kulturprojekte in Krefeld. Die Verbindung des Bandoneons mit der Stadtgeschichte Krefelds ist unverkennbar. Rechtzeitig zum 650. Stadtjubiläum im kommenden Jahr konnten wir dabei helfen, ein Mosaikstück zu füllen.“

Info Die Täter verschwanden mit der Beute zu Fuß Unbekannte hatten In der Nacht zum 9. Januar 2019 die beiden Metallfiguren vor dem Hansacentrum gestohlen. Zwei Diebe hebelten die Figurengruppe aus der Befestigung am Nordeingang Neusser Straße und verschwanden zu Fuß in die Nacht. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes informierte die Polizei, nachdem er den Diebstahl auf einer Videoüberwachung gesehen hatte. Ein Zeuge fotografierte wenige Stunden später die gestohlene Mädchenfigur auf einem Grundstück an der Gartenstraße. Sie soll dort an einem Baum abgelegt worden sein. Als die Polizei schließlich vor Ort eintraf, war die Figur verschwunden.

In der Krefelder Öffentlichkeit verkörpert die Figurengruppe an der Neusser Straße, Ecke Hansastraße das Erbe von Heinrich Band in seiner Geburtsstadt. „Mein Vater beschäftigte sich seinerzeit intensiv mit Heinrich Band und dem Bandoneon, lud Bandoneonspieler ein und ließ sich von ihnen das Wesen und Besondere des Instrumentes vorführen und darlegen“, erinnert sich Enno Lehmann. Die Recherchearbeit seines Vaters habe ergeben, dass für ihn Heinrich Bands Haltung, die Menschen, die Musik und das Leben zu lieben, die charakteristische Eigenheit sei, die in dem Denkmal zu würdigen war. Die dargestellten Menschen drücken ihre Empfindungen durch Körpersprache aus, etwa das Mädchen, das sich der Musik träumerisch kindlich tanzend hingibt.

Nach dem Diebstahl der Kinderfiguren wandte sich die Verwaltung an die Familie Lehmann, mit der Frage, ob und wie die Gruppe wieder ergänzt werden könnte, zunächst in der Hoffnung, dass vielleicht noch Formen vorhanden wären. Dies war leider nicht der Fall. „Wir einigten uns in der Familie darauf, anzubieten, dass ich sie nachbilden würde. Das Angebot wurde angenommen und so galt es für mich, die beiden Figuren nach Fotos wieder zu erstellen und mich dafür in die Arbeitsweise und Ansinnen meines Vaters zu vertiefen, einzufühlen, zu erinnern, wie er sprach, wie er dachte, wie er sich bewegte, zu spüren, wie seine Hände arbeiteten, wie er sich das Thema erschloss“, berichtet Enno Lehmann. „Ich wollte seinen Ansatz verstehen, seine Arbeit respektieren und würdigen, die Figuren so herstellen, dass es nicht auffallen sollte, dass sie neu erstellt wurden.“ Dennoch sei das sichtbar und dürfe es auch sein, ähnlich dem Ansatz, der heute in der Restaurierung gelte, dass die Retuschen erkennbar sein und sich doch unauffällig einfügen sollen. Wie lange sein Vater seinerzeit daran arbeitete, sei nicht überliefert. Man könne aber von gut anderthalb Jahren ausgehen. „Dabei sollte verstanden werden, dass es nicht nur um tägliche acht Stunden handwerklicher Arbeit geht, sondern auch geistiger und seelischer Arbeit bedarf“, so Lehmann. Sein Vater arbeitete in Bissel im Landkreis Oldenburg und ließ bei Barth in Rinteln gießen. Er habe an den Figuren über einen Zeitraum von mehr als vier Monaten gearbeitet. „Ich erstellte die Figuren in Stuttgart und Freising und ließ ebenfalls bei Barth gießen“, berichtet Lehmann.

Nun steht die Figurengruppe wieder an ihrem angestammten Platz. In Erinnerung an den Ursprungsort des Bandoneons und Heinrich Band veranstaltet das Kulturbüro der Stadt seit 1985 das Bandoneon-Festival, in diesem Jahr zum 15. Mal. Zudem verleiht der Förderverein in Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Kulturstiftung alle zwei Jahre den Krefelder Bandoneon-Preis. Im Jagdschloss des Museums Burg Linn wird zudem eine kleine Dauerausstellung gezeigt.