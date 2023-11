Krefelder Beamte in gemeinsamer Ermittlergruppe Bande schleust chinesische Prostituierte ein

Beamte des Polizeipräsidiums Krefeld gehören mit Kollegen der Bundespolizei zu einer speziellen Ermittlungsgruppe, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen organisierte Kriminalität vorgeht. Im Fokus ist eine Gruppe von mehr als zehn Beschuldigten, die unter anderem im Verdacht stehen, gewerbs- und bandenmäßig Ausländer einzuschleusen. Ihnen werde in unterschiedlichem Umfang vorgeworfen, aus Spanien heraus den Transport von chinesischen Prostituierten in Bordelle, Bordellwohnungen oder sonstige Prostitutionsstätten in verschiedene europäische Länder organisiert beziehungsweise durchgeführt zu haben, berichtete die Bundespolizei am gestrigen Mittwoch.