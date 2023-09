Straßenbahnen umgeleitet, Busfahrpläne ändern sich Bahnhofsbereich wird in Krefeld für ein Jahr zur Großbaustelle

In großen Teilen der Krefelder Innenstadt ist ab sofort Geduld gefragt: SWK und die Rheinbahn haben mit dem barrierefreien Umbau der Haltestelle „Krefeld Hbf.“ in Höhe Cinemaxx begonnen. Die U70/ U76 der Rheinbahn erhält einen Hochbahnsteig, der sich in der Mitte zwischen den Gleisen befinden wird (mit Ausstieg links); die SWK-Straßenbahnlinie 044 erhält einen Niederflurbahnsteig, der sich jeweils in Fahrtrichtung rechts neben den Gleisen befindet. Gleichzeitig werden die Gleise in dem Bereich erneuert. Dies hat, vor allem in der Anfangsphase, erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrsführung in der City. „Wir werden die Bauarbeiten in verschiedene Phasen einteilen und rechnen damit, dass wir im August 2024 komplett fertig sind“, erklärt Marcel Krins, Leiter Infrastruktur bei der SWK-Mobil. Die Kosten: knapp 13 Millionen Euro, wovon 10,8 Millionen Euro durch Fördergelder des VRR übernommen werden.