DB-Pläne für Obergplatz in Krefeld „Dann kann man aus der Bahn in die Kinderzimmer schauen“

Ganz ähnlich argumentiert auch die Politik: „Wenn es schon einen Haltepunkt am Obergpatz geben muss, dann sollte er auf der südlichen Seite der St. Töniser Straße nahe der SWK gebaut werden, wo auch Park and Ride realisiert werden kann“, sagte Heinz Albert Schmitz (CDU) aus der Bezirksvertretung West. Jedoch sei die Parksituation in der Gegend insgesamt desolat, so Schmitz, er würde daher einen Alternativhalt etwa rund um die Tackheide favorisieren. „Aber auf der Nordseite der St. Töniser Straße auf keinen Fall.“ Jürgen Hengst, Sprecher der SPD im Planungsausschuss, kritisierte zudem, dass Politik und Bewohner bislang nicht richtig in das Verfahren einbezogen worden seinen. „Es ist auch für die Bahn durchaus von Belang, wenn es grundsätzliche Bedenken gegen einen Standort gibt“, so Hengst. Das Gewerbegebiet neben der SWK sei aus planerischer Sicht „mindestens genauso gut, wenn nicht besser“, die Bahn solle daher auch dieses genau prüfen.