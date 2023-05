Busse statt Bahnen Bahn investiert 40 Millionen Euro in modernste elektronische Technik

„Die moderne Stellwerkstechnik ist Voraussetzung, um die Strecke mit dem Zugbeeinflussungssystem European Train Control System (ETCS) auszustatten“, so ein Bahnsprecher. „ETCS ist der neue europäische Standard einer einheitlichen Zugbeeinflussung für einen grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr in Europa. Hierfür wird in Viersen ein ESTW errichtet und an das ESTW Krefeld angeschlossen.“ Die Bauarbeiten haben Anfang 2022 begonnen. Das neue ESTW wird das in 1975 errichtete Relaisstellwerk durch modernste elektronische Technik ersetzen. Die Kosten betragen rund 40 Millionen Euro.