Verkehrsproblem in Krefeld-Oppum Bahn erneuert Brückenunterführungen – Straßen 18 Monate gesperrt

Krefeld · Der Verkehr in Oppum an der Kuhleshütte und an der Trift kann bis Ende 2024 nicht rollen. Die Bahn muss dazu ihren eigenen Zeitplan einhalten.

04.04.2023, 15:45 Uhr

Die Unterführungen an der Kuhleshütte und Trift sind Nadelöhre in Oppum. Jetzt werden sie erneuert. Der Verkehr wird gesperrt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Eisenbahnunterführungen in Oppum sind seit Jahren Nadelöhre für den Verkehr. Da die Deutsche Bahn plant, in diesem Jahr die Bauwerke Trift und Kuhleshüttezu erneuern und gleichzeitig von acht auf 16 Meter zu verbreitern, wird sich die Situation von schwierig auf nicht befahrbar ändern. Klartext: Die Durchfahrten werden eineinhalb Jahre für den Verkehr komplett gesperrt.