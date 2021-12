Helfer bei Planungen im Bäderbereich : Krefelds Bäderchef Ralf Nehring geht in Ruhestand

Krefeld Der heute 64-Jährige hat unter anderem den Kauf von Defibrillatoren im Bäderbereich vorangetrieben. Insgesamt hat er hochgerechnet rund 16 Millionen Badegäste in den Bädern während seiner Dienstzeit betreuet.

Der langjährige Betriebsleiter der städtischen Bäder, Ralf Nehring, verabschiedet sich zum Jahresende aus dem Dienst der Stadt Krefeld. In seine Zeit fallen spektakuläre Hitzetage und Großveranstaltungen mit mehr als 10.000 Besuchern in der Seidenstadt, aber auch Tiefpunkte der Krefelder Bäderhistorie. Dazu gehören der Deckeneinsturz im Badezentrum Bockum im Jahr 2000 sowie die Schließung des historischen Stadtbades an der Neusser Straße im Jahr 2003. Insgesamt hat er hochgerechnet rund 16 Millionen Badegäste in den städtischen Krefelder Bädern in seiner Dienstzeit betreuen dürfen.