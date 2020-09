Bürgerschaftliches Engagement in Krefeld : Bäckermeister leitet den Bürgerverein

Bäcker-Innungs-Obermeister Rudolf Weißert ist seit 40 Jahren Mitglied im Bürgerverein Forstwald und wurde jetzt zum Vorsitzenden gewählt. Wichtiges Thema im Stadtteil ist und bleibt der Streit ums Kasernengelände. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld-Forstwald Inmitten des Wirbels um die umstrittenen Pkw-Stellplatz-Pläne für das ehemaligen Kasernengelände am Stockweg hat Rudolf Weißert das Ruder als neuer Vorsitzender des Bürgervereins Forstwald übernommen.

Die Krefelder kennen ihn vor allem als Meister des Altbierstollens: Rudolf Weißert, stadtbekannter Bäcker und Obermeister der Niederrheinischen Bäcker-Innung, ist allgegenwärtig in der Stadt, wenn es darum geht, sein Handwerk zu repräsentieren. Jetzt hat Weißert ein weiteres Amt. Die Mitglieder des Bürgervereins Forstwald haben den stets gut gelaunt wirkenden 66-Jährigen zum Vorsitzenden gewählt.

„Die Arbeit ist wichtig, der Bürgerverein hat in Forstwald viel bewirkt“, sagt Weißert und nennt als Beispiel das Engagement von Hans-Jürgen Herzog. „Ohne ihn würde es den Bahnhof Forsthaus wohl nicht mehr geben“, meint Weißert. Seit rund 40 Jahren ist er Mitglied im Verein, war jedoch bislang nicht im Vorstand. „Ich bin angesprochen worden, ob ich den Vorsitz übernehmen will“, sagt er. Seit kurzem ist er im Ruhestand. Die Weißert-Interpretation von Ruhestand sieht allerdings so aus: Obermeister der Bäcker-Innung, Mitglied im Aufsichtsrat der Genossenschaft, wo er auch in sämtlichen Ausschüssen sitzt. Dann ist er noch ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht. Und er betreibt seinen Bäckerbetrieb auf kleiner Flamme weiter, denn „anders könnte ich nicht Obermeister bleiben – und wer würde es sonst machen?“ Den eigentlichen Bäckerbetrieb mit Geschäft an der Hückelsmaystraße hat er, wie berichtet, allerdings an Kinder und Neffen übergeben, die das Traditionsgeschäft in Forstwald weiterführen.

Info Neue Gesichter im Bürgervereins-Vorstand Im Rahmen der Hauptversammlung des Bürgervereins Forstwald sind einige Vorstandsposten neu besetzt worden. Vorsitzender ist Rudolf Weißert, der das Amt von Michael Gobbers übernommen hat. Als Beisitzer ist nun Heimatforscher Helmut Sallmann vertreten, außerdem wurde Aline Bonneke gewählt.

Jetzt also Bürgerverein. „Ich habe direkt nach der Hauptversammlung angefangen, mich einzeln mit den anderen Vorstandsmitgliedern zu Gesprächen zu treffen, damit ich alle Mitstreiter erst mal kennenlerne“, erzählt er. Weißert ist es wichtig, dass der Vorstand „an einem Strang zieht“ und gemeinsame Interessen findet und vertritt.

Wichtigstes Thema aktuell: Die Zukunft des Kasernengeländes. Wie berichtet gibt es in Forstwald und St. Tönis viel Unruhe, nachdem ein Mönchengladbacher Unternehmer bekannt gegeben hatte, dass er auf dem ehemaligen Militärgelände 2000 Autos lagern will. „Davon ist hier keiner begeistert“, sagt Weißert. Er kritisiert Politik und Verwaltung, die es in rund 20 Jahren seit dem Abzug der Briten nicht geschafft haben, sich für die Brachfläche im Wald auf eine Nutzung zu einigen. „Ich finde die St. Töniser Lösung schick und elegant“, sagt Weißert mit Blick auf die Nachbarstadt, zu der ein Teil des Areals gehört. Dort, sagt Weißert, wolle man einen Teil der Fläche bebauen und mit dem eingenommenen Geld die restliche Fläche aufforsten. Weißert sagt, dass diese Lösung für Krefeld wohl aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen in Sachen Erschließung nicht umsetzbar wäre. „Aber was uns bisher präsentiert worden ist, lässt einem auch die Haare zu Berge stehen“, sagt er und meint erste Ideen zu einer Bebauung, die vor einiger Zeit – allerdings als unverbindlich – in einer Bürgerversammlung vorgestellt worden waren.

Um die geplante Nutzung des Kasernengeländes in Forstwald als Autolager gibt es Streit. Der Bürgerverein versucht zu vermitteln. Foto: Carola Puvogel

Als weitere „Baustellen“ nennt Weißert die Forstwaldschule und das Thema Einzelhandel. Er bedauert, dass sich in Forstwald weder Geschäfte noch Restaurants gehalten haben. Zur Forstwaldschule sagt der neue Bürgervereinsvorsitzende: „Ich kann nicht verstehen, warum die Schule nicht wachsen darf. In diesem Jahr mussten wohl acht Kinder abgelehnt werden und nun gibt es nur eine erste Klasse mit über 30 Kindern, wo man problemlos zwei Klassen hätte bilden können.“